Rotterdamse kerken nemen afstand van antihomo-verklaring Regenboogvlag

Kerken in Rotterdam zijn geschrokken van de Nashville-verklaring die sinds afgelopen weekend online is geplaatst. Streng orthodoxe kerken nemen in het document stelling tegen homoseksualiteit en het homohuwelijk. "Onverantwoord", noemt het zogeheten Convent van Kerken Rotterdam de verklaring.

In het convent zitten alle Rotterdamse kerken, ook kerkgemeenschappen die behoren tot de behoudende flanken van het christendom. Het is daarom voor het convent spitsroeden lopen, zegt dominee Bert Davelaar van de club kerken. Maar dat weerhoudt het convent er niet van om de Nashville-verklaring te veroordelen. "Zo iets kwetsbaars en intiems als huwelijk, seksualiteit en de omgang daarmee op dergelijke wijze ter discussie te stellen, vinden wij onverantwoord", schrijft het convent in een reactie. De raad van kerken erkent wel dat er binnen de aangesloten kerken verschillend over homoseksualiteit wordt gedacht. Maar het convent vindt dat er altijd gesproken moet worden "binnen een veilige omgeving en vanuit liefde voor elkaar en respect voor elkaars standpunten." De Nashville-verklaring heeft afgelopen dagen veel los gemaakt. Tal van kerken hebben zich uitgesproken tegen het document. Enkele hebben uit protest de regenboogvlag gehesen. Ook op het Rotterdamse stadhuis wappert dinsdag die vlag om homo’s en transgenders te steunen. Lees ook: Rotterdams college verwerpt Nashville verklaring en hijst de regenboogvlag Christelijke jongerenorganisaties die zich inzetten voor lhbt'ers, laten weten dat de Nashville-verklaring voelt als “een afwijzing en een slag in ons gezicht'.”. Het bestuur van ChristenQueer en het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) zeggen dat het manifest “intens pijn” doet. Maandag reageerde bij Rijnmond al LHBT-belangenorganisatie ‘Gay op Flakkee’. “Kwetsend, maar voor ons helaas geen nieuwe boodschap. De tekst uit de verklaring is niet anders, dan hier iedere zondag vanaf de kansel wordt gepredikt.” Lees ook: Gay op Flakkee Nashville verklaring klap in het gezicht Het Humanistisch Verbond kwam maandagavond met een tegengeluid en zette een 'Liefdesverklaring' online. Die is dinsdagmiddag al door meer dan 20 duizend mensen getekend. Ook veel (oud-)Rijnmonders, bekende en onbekende, hebben hun handtekening gezet.