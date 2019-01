Deel dit artikel:













Schade jaarwisseling verdubbeld in gemeente Hoeksche Waard Carbidschieten in de Hoeksche Waard (Foto Politie Hoeksche Waard)

De schade in de gemeente Hoeksche Waard rond de jaarwisseling bedraagt bijna 19 duizend euro. Dat is bijna het dubbele van het schadebedrag van vorig jaar, toen er nog voor tienduizend euro schade was.

In de dorpskernen Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen zijn er vooral verkeersborden, afvalbakken en straatmeubilair vernield door vuurwerk of vandalisme. Het Verbond van Verzekeraars schat de totale schade in Nederland rond de jaarwisseling tussen de 15 en 20 miljoen euro.