Aboutaleb bezorgd over polarisatie in Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam maakt zich grote zorgen over de polarisatie en confrontaties in de stad. Dat bleek dinsdag in het Rotterdamse stadhuis, waar Aboutaleb een nieuwjaarstoespraak hield in dichtvorm.

"De grootste uitdaging voor het nieuwe jaar is niet hoe we oevers opnieuw gaan verbinden, maar om zonder ruzie, polarisatie en confrontatie vrede, consensus en kansen te vinden om toe te spelen naar elkaar", zei de burgemeester.

"De grootste uitdaging voor het nieuwe jaar is niet hoe we op elke vierkante meter huizen kunnen bouwen, maar hoe we van onze stad een thuis kunnen maken voor onszelf en voor elkaar."

Donderdag houdt Aboutaleb tijdens de gemeenteraadsvergadering nog een nieuwjaarstoespraak. Of die ook in dichtvorm zal zijn, is nog niet bekend.

Hieronder de tekst van de toespraak van dinsdag:

Rotterdam.

ooit een stad op drijfzand aan de monding van een rivier na de dam kwamen boeren, buitenlui en handelaren uiteindelijk zijn we allemaal immigrant. Het dorp groeide, bloeide boeide ketters, trendsetters geleerden, vluchtelingen en gelukszoekers werd een wereldhaven, werkplaats, toevluchtsoord of hangmat, een echte stad.

Een stad met havenarbeiders en havenbaronnenparty people en shanty-koren graffiti-kunst en kijkcijferkanonnen opvanghuizen en ivoren torens met winnaars, verliezers en twijfelaars.

Een stad waar niet je afkomst telt maar je talent waar je kunt bouwen met je klauwen een uitvinder, pionier of mantelzorger bent waar de Opzoomer-zon schijnt en krachtvrouwen onze jeugd in de gaten houden.

Waar de klimaatverandering tegen de kades klotst de energietransitie hoofdbrekens kost de economische transitie in sneltreinvaart zijn kansen en uitdagingen lost en van bewoners en ondernemers het uiterste vraagt. In zo’n stad moet je bouwen aan vertrouwen om de kracht van de stad vast te houden de samenleving is geen boksring waar je met vuistslagen punten kunt scoren het is de uitgestoken hand die mensen het gevoel geeft er bij te horen.

De grootste uitdaging voor het nieuwe jaar is niet hoe we oevers opnieuw gaan verbinden maar om zonder ruzie, polarisatie en confrontatie vrede, consensus en kansen te vinden om toe te spelen naar elkaar. De grootste uitdaging voor het nieuwe jaar is niet hoe we op elke vierkante meter huizen kunnen bouwen maar hoe we van onze stad een thuis kunnen maken voor onszelf en voor elkaar.

Namens het gemeentebestuur wens ik u veel geluk en gezondheid En ik hoop dat we weer kunnen rekenen op uw kennis, talent en toewijding komend jaar.