Excelsior wil uitbreiding stadion en echte grasmat

In navolging van Sparta en Feyenoord wil ook Excelsior flink gaan uitbreiden. Onder andere het Van Donge & De Roo stadion moet flink aangepakt gaan worden. De capaciteit moet naar 7500 toeschouwers, waar het huidige stadion plek biedt aan zo'n 4500 bezoekers.

De concrete plannen liggen op dit moment nog niet op tafel, maar dat zal volgens Excelsior-directeur Ferry de Haan niet heel lang meer duren. "We zijn best een eind op weg en bovendien met een aantal partners en de gemeente in gesprek", vertelt De Haan tegenover RTV Rijnmond. "We zijn geen club die 20.000 toeschouwers gaat trekken, dus we willen naar 7500 plaatsen toe. Daarvoor moet een grondige aanpassing gedaan worden, zodat Excelsior echt een 'place to be' wordt."

"Als je een bepaalde ambitie hebt moet je niet te klein gaan bouwen", gaat De Haan verder. "Een capaciteit van 7500 is daarin een goed aantal. Qua toeschouwersaantallen, seizoenkaarthouders en losse kaartverkoop zijn we de laatste jaren absoluut gegroeid, wat dit een reële ambitie maakt."

Echt gras

Naast het stadion zullen ook de faciliteiten van de jeugdopleiding en de amateurvereniging van Excelsior aangepakt worden. Maar daar blijft het niet bij, want de Kralingers willen ook het huidige kunstgrasveld vervangen. "Binnen ons plan denken wij aan echt gras. Als we deze plannen kunnen realiseren betekent dat ook dat onze inkomsten zullen stijgen, waardoor we een echt grasveld kunnen financieren", besluit De Haan.

