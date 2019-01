Deel dit artikel:













6-daagse TV aflevering 5: spanning in klassement en valpartij Zesdaagse TV

In de een na laatste aflevering van Zesdaagse TV in 2019 is er vooral aandacht voor het klassement. Na maandag staan vier koppels enorm dicht bij elkaar en de strijd om de eindzege ligt nog helemaal open.

Die strijd zet zich dinsdagavond voort, tijdens de finale van de Wooning Zesdaagse. Rond deze laatste avond van de koers in Ahoy, pakt RTV Rijnmond groot uit. Zo is de wedstrijd live te volgen via TV Rijnmond, en verschijnt er een livestream op deze website en het Facebook-account van Rijnmond Sport. Bekijk hierboven de hele vijfde aflevering van Zesdaagse TV.