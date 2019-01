Deel dit artikel:













Kijk hier live naar de finaledag van de Wooning Zesdaagse Spektakel tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam

We zijn alweer aangekomen bij de laatste avond van de Wooning Zesdaagse 2019. Het Deense duo Hansen & Hester gaat nog altijd aan de leiding, maar de verschillen zijn klein. Dinsdagavond is de Wooning Zesdaagse volledig live te volgen op TV Rijnmond, en via onderstaande livestream.



De TV-uitzending begint dinsdag om 19.30 uur en onder deskundig commentaar van Leon Boele en oud-profrenner John den Braber wordt er verslag gedaan van alle onderdelen op de slotavond in Rotterdam Ahoy. Deze uitzending is ook te volgen op het Facebook-account van Rijnmond Sport.