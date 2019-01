Terpstra en Boudat winnaars Wooning Zesdaagse

Niki Terpstra heeft voor de vierde keer in zijn loopbaan het algemene klassement van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. De vorige drie keer zegevierde de Nederlander met de Belg Iljo Keisse, deze keer deed hij dat met zijn nieuwe Franse ploeggenoot Thomas Boudat.

Het Nederlands/Franse duo was donderdag op de openingsavond al uitstekend gestart, maar moest de dagen daarna zijn meerdere erkennen in het Deense duo Lasse Norman Hansen en Marc Hester. De Denen hadden zelfs even een voorsprong van drie ronden op Terpstra en Boudat, maar voor de slotdag was dat verschil nog slechts een ronde.

Op de laatste avond van de Wooning Zesdaagse 2019 toonden Terpstra en Boudat zich oppermachtig in de koppelkoers finale. De Denen oogden vermoeid, waar Terpstra juist een oersterke indruk maakte en alles onder controle leek te hebben. Uiteindelijk mochten Hansen & Hester nog wel mee het podium op, zij eindigden op plaats twee. Het Nederlandse duo Havik & Stroetinga pakte de derde plaats en daarmee laatste podiumplek.

Naar huis

"Ik had mezelf eigenlijk al afgeschreven zondagavond", vertelt viervoudig-winnaar Terpstra. "Mijn zoontje was hier zondag en vroeg aan mij "papa, ga je mee naar huis?" Ik heb dat gewoon gedaan om de batterij te resetten en dan sta je er opeens heel anders voor."

Dat resulteerde in een uitstekende laatste koppelkoers, waarin de Nederlander een sterke indruk maakte. "We hadden het goed onder controle en wilden het tempo constant hoog houden. Het is heel erg lekker om hier vier keer te winnen", besluit Terpstra.

Bekijk hierboven het hele interview met Niki Terpstra.