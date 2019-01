Kunsthal wint Marketing Award Rotterdam

De Kunsthal heeft de Marketing Award Rotterdam 2018 gewonnen. Het museum ontvangt de award voor de bijdrage aan de promotie van Rotterdam in binnen- en buitenland in het afgelopen jaar.

Volgens de jury brengt de Kunsthal programmering die vernieuwend, uitdagend en anders is en daarmee past bij Rotterdam. In 2018 had het museum een bezoekersrecord met 415.000 mensen.

De Award voor Aanstormend Talent gaat naar het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) en de ondernemers daar. Volgens de jury is M4H uitgegroeid tot dé plek voor pioniers, jonge starters, uitvinders en kunstenaars en anderen die geloven in de toekomst van Rotterdam.

Beide Marketing Awards werden dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsborrel Rotterdam uitgereikt door burgemeester Aboutaleb.

De Marketing Award Rotterdam wordt jaarlijks toegekend aan mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van de stad.