Verkoop loopt uit op overval in Schiedam Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 70-jarige man is in Schiedam overvallen toen hij dacht een koffiemachine te kopen. Het gebeurde vorige week woensdagmiddag aan de P.J. Troelstralaan. Dat meldt de politie bijna een week later omdat rechercheurs getuigen zoeken.

Het slachtoffer had 4-duizend euro op zak voor het apparaat. Dat wilde hij volgens de politie kopen voor zijn restaurant. In een woning waar hij de afspraak had om de koffiemachine te bekijken, werd hij door twee onbekende mannen overvallen.