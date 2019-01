Maker filmpje Van der Staaij not amused

Fotograaf en filmer Cees van der Wal uit Kinderdijk is boos dat Lucky TV zijn beelden heeft gebruikt om de spot te drijven met SGP-leider Kees van der Staaij. Hij heeft de maker van het satirische filmpje gevraagd de clip te verwijderen.

Vlaardinger Van der Staaij kwam deze week in het nieuws omdat hij de Nashville-verklaring heeft ondertekend. Dat is een document van orthodoxe christenen tegen homoseksualiteit en het homohuwelijk.

Dat was voor Lucky TV aanleiding om de spot te drijven met Van der Staaij en hem af te schilderen als praktiserend homoseksueel. Daarvoor zijn beelden gebruikt van een gelegenheidskoor van SGP-ers die in de Tweede Kamer zitten.

De Kamerleden en fractiemedewerkers zongen samen 'Blijf bij mij Heer' in de Grote Kerk in Dordrecht om geld in te zamelen voor vervolgde christenen wereldwijd.

De makers van Lucky TV maakten van de oorspronkelijke religieuze tekst: "De pater fluistert, Kees, nou jij bij mij. Dat ik u kus, maakt mij geen homofiel. Heer, 'k zal u zuigen. Maar verraad mij niet."

Schofferend

Cees van der Wal is verontwaardigd: "Satire moet kunnen. Maar dit is schofferend." Van der Wal is zelf christen en staat zeker niet achter de inhoud van het Lucky TV-filmpje.

Hij heeft zijn bezwaren gestuurd naar iedereen die met het filmpje te maken heeft. Van der Wal zegt niet uit te zijn op geld voor zijn video. "De beelden moeten van internet af."

Als hij niets hoort van De Wereld Draait Door of Lucky TV dan beraadt Van der Wal zich op vervolgstappen. Maar hij beseft ook dat er veel mag op het gebied van satire. Dat blijkt ook wel uit jurisprudentie.

D