Vrije Universiteit: 'Stevig gesprek met Nashville-initiatiefnemer' Vrije Universiteit Amsterdam (Foto: @VUamsterdam)

De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft geschokt gereageerd op uitlatingen van een theologiedocent die een van de initiatiefnemers is van de zogeheten Nashville-verklaring. Piet de Vries uit Boven-Hardinxveld vergeleek dinsdag in het AD 'genderideologie' met de nazi-ideologie.

"De Vries heeft een grens overschreden", schrijft de VU op zijn website. "Het faculteitsbestuur zal in een aanstaand pittig gesprek passende maatregelen aankondigen." De docent Bijbelse theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de VU vindt dat het monogame heterohuwelijk onder druk staat "door vreemdgaan, echtscheidingen, seks voor het huwelijk en homoseksuele relaties." Dat bracht De Vries ertoe om samen met evangelist Arjan Baan een Nederlandse vertaling te maken van de Amerikaanse Nashville-verklaring uit 2017 die daar stelling tegen neemt. In een toelichting in het AD zegt De Vries: "We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak." Wesp De VU reageert als door een wesp gestoken: "Wij waren geschokt en eerlijk gezegd zijn we dat nog steeds. Bij de VU mag je zijn wie je bent, zeg­gen wat je vindt en hou­den van wie je houdt." De VU reageert als door een wesp gestoken: "Wij waren geschokt en eerlijk gezegd zijn we dat nog steeds. Bij de VU mag je zijn wie je bent, zeg­gen wat je vindt en hou­den van wie je houdt." De Vries heeft inmiddels spijt betuigd tegenover de VU. Maar het gesprek met het faculteitsbestuur blijft staan, zo laat de universiteit weten.