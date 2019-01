Zonnige toekomst Ronde van Katendrecht met Bram Ladage als hoofdsponsor

De toekomst ziet er goed uit voor de Ronde van Katendrecht. Snackbarketen Bram Ladage heeft zich als naamgevende sponsor namelijk aan de Rotterdamse wielerwedstrijd verbonden. Dit jaar zal de wielerronde voor het eerst de nieuwe sponsornaam dragen.

"Een schitterend iconisch Rotterdams merk wordt voor de komende jaren onze naamgevende hoofdsponsor", vertelt Dave Andriese, directeur van de Ronde van Katendrecht. "Inhoudelijk gezien is dit een enorme verbreding. Niet alleen maar voor de wielermonnik, wij willen alle mensen laten genieten."

"Wij zijn van nature best wel fietsers, het is zo'n mooie volkssport", vult Bram Ladage-directeur Rocco Ladage hem aan. "De combinatie van een biertje, een frietje en fietsen is precies wat bijvoorbeeld de dikke mannen race zo mooi maakt."

Hierboven is het hele gesprek tussen Ruud van Os, Rocco Ladage en Dave Andriese te bekijken.