Vreemdelingen belagen gevangenispersoneel na drugsvondst

Het Detentiecentrum Rotterdam heeft de avond- en dagprogramma's geschrapt nadat afgelopen weekend een groep vreemdelingen het personeel heeft belaagd. De directie spreekt van een onacceptabele situatie.

De problemen ontstonden nadat bij een bezoeker drugs was gevonden. Het personeel zette een drugshond in, waarna de vlam in de pan sloeg.

De gedetineerden werden agressief en bedreigden medewerkers van het detentiecentrum fysiek. Ook zijn er dingen in het centrum vernield.

De relschoppers zijn overgeplaatst. Ook zijn voor straf de dag- en avondprogramma's geschrapt. Het is de bedoeling dat die weer terugkeren als het weer rustig is in het detentiecentrum.