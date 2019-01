Gudde over status Oranje: 'Nations League is mooi, maar het draait om EK-Kwalificatie'

Het Nederlands elftal kan terugkijken op een 2018 waarin het uit een diep dal kroop. Met spraakmakende uitslagen tegen onder andere Frankrijk en Duitsland gaf Oranje de burger nieuwe moed, na een paar jaar van teleurstellende resultaten.

"Een jaar geleden keek iedereen erg cynisch en sceptisch naar alles wat net met oranje te maken had, maar dan zie je hoe snel dat in een jaar om kan slaan", vertelt KNVB-directeur Eric Gudde, vanaf de Wooning Zesdaagse in Ahoy. "We hebben mooie stappen gemaakt, maar in 2019 moet het echt gebeuren. De vrouwen moeten natuurlijk presteren op het WK in Frankrijk en een ticket voor de Olympische Spelen afdwingen."

De mannen van Oranje kunnen dit jaar een vervolg geven aan de goede prestaties in de Nations League, van vorig jaar. "Dat toernooi is natuurlijk mooi en we gaan er alles aan doen om daarin de winst te pakken, maar uiteindelijk draait het om de kwalificatie voor het EK".

Koeman

"Ronald Koeman is de goede man op de goede plaats en op het goede moment", vertelt de oud-directeur van Feyenoord over de coach met wie hij ook al samenwerkte tijdens zijn periode in Rotterdam. "Hij is de nuchterheid zelve en had snel voor ogen hoe hij het aan wilde pakken. Ronald is trots om de bondscoach van Oranje te zijn en werkt met spelers die trots zijn om het oranjeshirt te dragen."

Bekijk hierboven het hele interview van Ruud van Os met Eric Gudde.