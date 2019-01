Bewoners Schiebroek eisen maatregelen tegen meeuwenoverlast

Al zeker zeven jaar is het een terugkerende bron van ergernis voor omwonenden van de Teldersweg in Rotterdam-Schiebroek: krijsende meeuwen. De huiseigenaren zijn het spuugzat. Ze hebben de gemeenteraad van Rotterdam om hulp gevraagd.

De mantelmeeuwen broeden ieder voorjaar op de platte daken van de huizen. De bewoners van de Teldersweg, Kemperweg, Van Poeljeweg en de Moltzerstraat liggen er wakker van. Ook vallen de vogels mensen aan zodra ze jongen hebben.

Beschermd

Het probleem is dat de meeuwen beschermd zijn. De gemeente Rotterdam houdt daarom tot nu toe vol dat er weinig tegen de beesten valt uit te richten. Ook woningcorporatie Havensteder staat op dat standpunt.

Maar de bewoners nemen daar geen genoegen mee. Ze wijzen er in een brief op dat andere gemeenten een stuk creatiever zijn in de aanpak van meeuwenoverlast.

Zo hebben Alkmaar, Haarlem en Leiden toestemming gekregen van de Raad van State om eieren onder te dompelen in maisolie, waardoor ze niet uitkomen.

De briefschrijvers zitten aan soortgelijke maatregelen te denken in Schiebroek. "Wilt u ons helpen?", vragen ze de gemeenteraad.

Expert

In hun brief stellen ze voor om een expert naar de situatie in hun wijk te laten kijken. Ook zou de gemeente subsidie kunnen verstrekken om de platte daken meeuw-onvriendelijk te maken.

"Jonge meeuwen komen altijd naar nesten terug om daar te broeden. Over tien jaar domineren de meeuwen het hele straatbeeld en worden zij nog steeds beschermd. Wie beschermt de burgers?"