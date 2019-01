Wethouder De Langen: 'Gaan de Tourstart gewoon naar Rotterdam halen'

Wethouder van Sport Sven de Langen was aandachtig toeschouwer bij de finaledag van de Wooning Zesdaagse, waarin Niki Terpstra en Thomas Boudat de overwinning op hun naam wisten te schrijven. "Ze rijden een fantastische verdedigende koers en hebben niemand laten wegrijden", vertelt De Langen tegenover RTV Rijnmond.

"Ik ben helemaal gek van deze Zesdaagse", vertelt de wethouder verder. "Je voelt het publiek met een zindering naar dit spektakel kijken, het is fantastisch. Rotterdam is een echte wielerstad. Wij willen de Tour weer naar Rotterdam halen en zo'n evenement draagt daar heel goed aan bij."

"Het is een mooi moment om te kijken hoe we naar de Tour toe willen leven", gaat De Langen verder over de Tourstart, die de gemeente in 2023, 2024 of 2025 weer wil organiseren. "Ik kan niet tegen mijn verlies, dus dat betekent dat we de start gewoon naar Rotterdam gaan halen."

Bekijk hierboven het hele interview met wethouder Sven de Langen.