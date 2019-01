Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte leegt zijn darmen bij aanhouding in Hoogvliet Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

De politie in de Albrandswaard heeft na een achtervolging dinsdagavond twee mensen opgepakt, die rondreden in een gestolen wagen. De aanhouding ging niet zonder slag of stoot.

Het kenteken van de gestolen auto werd herkend, waarna agenten erachteraan gingen. Na een achtervolging door een woonwijk in Hoogvliet crashten de dieven met de wagen op de Pernisseweg tegen een boom. Beide inzittenden namen vervolgens de benen. Eén van hen werd het te heet onder de voeten en werd aangehouden. Deze verdachte deed zijn handen echter niet omhoog toen hem dat werd gevraagd. "Hij liet zijn broek zakken om vervolgens de inhoud van zijn darmen te legen", meldt de politie op sociale media. De andere verdachte liet zich niet gemakkelijk pakken. Hij rende door een rietkraag heen en belandde vervolgens in de sloot. Een van de agenten dook achter hem aan, waarna ook deze persoon kon worden aangehouden.