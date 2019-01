LIVEBLOG: Vlaardinger Jan V. voor rechter om doodslaan echtgenote

De 64-jarige Jan V. uit Vlaardingen staat woensdagochtend voor de rechter. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doodslaan van zijn eigen vrouw in december 2017. V. ontkent.

Lia Schaap werd destijds zwaargewond aangetroffen in hun woning aan de Churchillsingel. Ze overleed korte tijd later. De vrouw zou met een stomp voorwerp zijn geslagen. In de singel in de buurt van de woning is later een staaf gevonden, maar onduidelijk is of dat het moordwapen is geweest.

Verslaggever Paul Verspeek is in de rechtbank in Rotterdam aanwezig en twittert over de zaak: