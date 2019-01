Medewerkers metaalbedrijven leggen werk twee dagen neer

Een eerdere staking bij Fokker in Papendrecht. Foto: FNV

Medewerkers van verschillende metaalbedrijven in de regio leggen vanaf donderdag het werk voor twee dagen neer. Vakbond FNV verwacht zo'n duizend stakers, van onder meer IHC, Damen, Hollandia, FN Steel en Fokker.

De acties worden gevoerd voor een goede cao en gaan door zolang er geen 'fatsoenlijke' deal is, meldt FNV. De bonden eisen onder meer een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en betere voorwaarden om het werk met een privéleven te kunnen combineren.

De vakbond roept medewerkers ook op om niet over te werken in het weekend en 's avonds.

De stakers uit deze regio komen donderdag bijeen in het Maasgebouw bij de Kuip. Daar zullen de medewerkers worden toegesproken door FNV-voorzitter Han Busker en bestuurder Petra Bolster.



De acties zijn in het hele land. Ook het personeel bij NedCar in Born wil staken. De directie is naar de rechter gestapt om de actie te voorkomen.