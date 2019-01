Deel dit artikel:













Politie neemt nepvuurwapens in beslag Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

De politie heeft maandag in een woning in Hardinxveld-Giessendam twee nepvuurwapens gevonden. Het gaat om airsoftwapens, gas- of veerdrukwapens om plastic balletjes van 6 mm mee te schieten. De wapens zijn bijna niet van echt te onderscheiden.

Agenten kwamen de spullen op het spoor na een tip. Een 26-jarige Sliedrechter zou vuurwapens hebben. Bij een doorzoeking in Hardinxveld-Giessendam werden uiteindelijk de twee airsoftwapens gevonden. Sinds juli 2014 is het bezit daarvan verboden, tenzij de eigenaar een vergunning heeft en lid is van een airsoftsportvereniging. Dat was in deze zaak niet het geval. De wapens zijn in beslag genomen. "We kunnen het niet genoeg benadrukken: nepvuurwapens zijn levensgevaarlijk!", zegt de politie.