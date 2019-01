Seltenrijch: 'Uitspraken Navajas Sanchez in verkeerde keelgat geschoten'

Voetbalclub Barendrecht heeft verbolgen gereageerd op de uitspraken van Donny Navajas Sanchez. De oud-speler van de tweede divisionist vindt dat de club hem niet goed heeft behandeld. Dat zei hij dinsdag in een gesprek op Radio Rijnmond. Ook met trainers zou Barendrecht niet goed omgaan, volgens Navajas Sanchez. Zijn uitspraken zijn bij voorzitter Martin Seltenrijch in het verkeerde keelgat geschoten.

“En niet alleen bij mij, bij de hele club en de spelers", zegt de preses. In november vertrok Navajas Sanchez naar Milaan om modellenwerk te doen. “Hij had gewoon een doorlopend contract bij Barendrecht, maar wij wilden zijn toekomst niet in de weg staan. Na 14 dagen zou hij terugkomen, maar dat kwam hij niet. Wel vroeg hij een voorschot op zijn salaris. Soms appte hij dat hij snel terug zou keren, maar we hebben hem twee maanden niet gezien. In de tussentijd is hij wel gewoon in Nederland geweest, naar verjaardagen hoorde ik hem zeggen bij jullie op de radio. Maar wij hebben Donny niet gezien op de club.”



Seltenrijch kan daar moeilijk mee leven. “Zijn wij niet blij mee. De spelers ook niet. Zij voelen zich in de steek gelaten. We misten hem wel, met Barendrecht zaten wij niet in de beste fase.”





Trainingskamp