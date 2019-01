Thuis op Straat overspoeld met speelgoed na oproep: 'Kippenvel'

"Ik ben sprakeloos", vertelt Peter Steenbergen van de organisatie Thuis Op Straat. De inzamelingsactie voor de uitgebrande speelgoedopslag in Rotterdam-Charlois heeft veel reacties opgeleverd. "Ik heb kippenvel. Dit geeft ons weer kracht om door te gaan."

Tijdens Oud en Nieuw ging de opslagplaats voor het speelgoed op het Amelandseplein op Zuid in vlammen op. De afgelopen jaren hadden vrijwilligers voor duizenden euro's aan speelgoed verzameld. Kinderen in de wijk konden dit speelgoed naar hartenlust gebruiken.



Na een oproep bij RTV Rijnmond stroomt het speelgoed weer binnen. "Het is echt boven verwachting", zegt Steenbergen. Zijn telefoon stond sinds de oproep vorige week roodgloeiend. Fietsjes, een step, tractor en tientallen bordspelletjes zijn inmiddels al ingeleverd. "We hebben nu al meer speelgoed dan we ooit hadden."

Thuis op Straat heeft in alleen Charlois al vijf speelgoeduitleenpunten. "Ik heb aan de gulle gevers gevraagd of ze het niet erg vinden als hun speelgoed op één van de andere punten komt. Dat was geen probleem." Toch is er nog speelgoed dat mist, weet Steenbergen. "Het traditionele buitenspeelgoed, zoals een bal, skates, stelten of een springtouw. Wat we nu hebben is allemaal mooi en geweldig, maar eigenlijk zoeken we dat nog."

Container

Thuis Op Straat is ook nog op zoek naar een zogenaamde 'portakabin', een mobiele container waar het speelgoed in kan worden opgeslagen. "Ook die is tijdens de brand verloren gegaan", zegt Steenbergen. "Er lopen al een aantal lijntjes met de Rotterdamse haven, maar er is nog niets zeker. Alle tips zijn welkom."