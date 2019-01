Jaap Stam: 'Iedereen weet dat Feyenoord een topteam in Nederland is'

Jaap Stam is begonnen aan zijn klus als trainer bij PEC Zwolle. Bij de nummer zestien van de eredivisie volgde hij de ontslagen John van 't Schip op deze winter. Op 19 januari hervat PEC Zwolle de competitie tegen Feyenoord. "Een leuke wedstrijd", vindt Stam.

"Iedereen weet dat Feyenoord een topteam in Nederland is. Met goede spelers, met veel kwaliteit. Wij moeten daar iets tegenover zetten, want wij hebben de punten ook nodig", aldus de oud-speler van onder andere PSV, Manchester United, AC Milan en Ajax.

Vraag is of Stam er in slaagt om zijn ploeg in een korte periode klaar te stomen voor het duel met Feyenoord. "We hebben de tijd waarmee we het moeten doen. Voor een trainer is het altijd prettiger om zes weken voorbereiding te hebben, maar dat is op dit moment niet mogelijk."

PEC Zwolle is nog op zoek naar versterking en ook de namen van twee Feyenoorders worden genoemd: Renato Tapia en Eric Botteghin. Laatstgenoemde heeft een verleden in Zwolle. "Klopt niets van", pareert Stam. "We moeten kijken naar budget. Als je deze twee namen noemt, nou, dan zitten zij in een andere regio dan wij zitten."