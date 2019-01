Terugval voorkomen met blad voor gedetineerden.

Daar zit je dan; in de gevangenis. Voor dagen, maanden of misschien wel jaren. Wat doe je dan met je tijd? Jermain Blankenstein wilt iets voor de gedetineerden doen en komt met het blad Timeys. De eerste editie is pas uitgekomen.

Het idee dat hij de gedetineerde wilde helpen had Blankenstein al een lange tijd. Eerst probeerde hij dat via een opleiding tot advocaat, maar hij kwam toch al snel tot het inzicht dat dat niets voor hem was. "Te veel lezen", vertelt hij in Wakker. Dus werd het een studie ondernemerschap, waar het blad Timeys de afstudeeropdracht van is.

Terugval voorkomen

Wie denkt dat er alleen gevangenisverhalen in het blad staan, heeft het mis. Ook de achterblijvers of bijvoorbeeld ex-gedetineerden komen aan het woord. "Dan kunnen gedetineerden die nu vastzitten iets opsteken van hun verhalen", vertelt Blankenstein. "En dan kan terugval voorkomen worden."

Timeys zal eens in de zes weken verspreid worden in gevangenissen, met een oplage van 8500 stuks. Met daarin verhalen, columns, puzzels en recepten. "Er kan gewoon gekookt worden in de gevangenis. Niet in de cel, maar wel omstebeurt bij de kookplaten."

Favoriete serie

Een groot onderdeel van het blad is de tv-gids van RTL. "Die hebben hun programmering namelijk niet meer op Teletekst staan en dat vonden de gedetineerden heel jammer." Internet hebben ze namelijk niet en hoe moeten ze anders weten wanneer hun favoriete serie te zien is?

Om duidelijk te krijgen waar behoefte aan is in de gevangenis - zoals de tv-gids bijvoorbeeld - had Blankenstein contact met Briddiman. Hij zit in de gevangenis en inventariseerde wat zijn mede-gedetineerden wilden lezen. "Die onderwerpen heb ik vervolgens verder uitgezocht", zegt Blankenstein.