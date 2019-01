Krant moet artikelen over Rotterdams raadslid rectificeren

De Turkse krant Sabah moet een aantal artikelen over Turan Yazir uit maart 2017 rectificeren. Het Rotterdamse raadslid was er in de krant van beschuldigd lid te zijn van de Gülen-beweging. Ook werd hij bestempeld als een oplichter en verrader, die namen van Turkse burgers zou hebben doorgegeven aan de Nederlandse politie.

De rechter vindt dat Sabah de beschuldigingen niet goed heeft onderbouwd. Daarom moet de krant er openlijk afstand van nemen. Weigert de krant te rectificeren dan kost dat Sabah 25 duizend euro.

Het bedrag komt bovenop een eerdere dwangsom die Sabah moet betalen van 100 duizend euro. "Ik voel mij erg gesterkt door deze uitspraak en ben hier erg blij mee", reageert Yazir.

Bedreigd

In 2017 legde het Rotterdamse CDA-raadslid Yazir vier maanden lang zijn raadswerk neer, omdat hij na de mislukte staatsgreep in Turkije ernstig werd bedreigd. Bij zijn terugkeer in de raad kreeg hij een staande ovatie.

Sabah - betekenis: Morgen - is een invloedrijk medium. De krant is eigendom van de Turkuvaz Media Group. Topman daarvan is Serhan Albayrak, de broer van de schoonzoon van president Erdogan. In Nederland is Sabah online te lezen.