Ferry de Haan over positie Excelsior: 'Ik maak me zeker zorgen'

Excelsior verblijft momenteel in Spanje in voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Nieuwe spelers hebben de Kralingers nog niet gehaald deze winter. "Maar we zijn absoluut druk bezig", vertelt Excelsior-directeur Ferry de Haan.

"We gaan niet halen om het halen, dat doen wij nooit. Het moet iemand zijn die anders is of beter is dan hetgeen wij hebben. Zijn we nu twee keer niet in geslaagd om diverse redenen. We gaan verder, maar we gaan niet de één inwisselen voor een ander."

De Haan maakt zich wel zorgen. Vooral december was een beroerde maand voor Excelsior, dat veertiende staat in de eredivisie. "Ik maak me zeker zorgen, als je de laatste maand ziet. Hoe het in de eindfase ging, daar word ik niet heel vrolijk van."

Excelsior krijgt dit seizoen veel goals tegen. Geen enkele club in de eredivisie incasseerde meer treffers dan de Rotterdammers. Toch kijkt De Haan vooral naar een aanvallende versterking. "Daar hebben wij geen geheim van gemaakt. Centraal of aan de buitenkant, dat ligt aan wat haalbaar is."