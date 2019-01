Wat te doen als je huis in brand staat? Gillen en herrie maken!

Bij een brand aan de Watergeusstraat in Rotterdam zijn acht mensen gewond geraakt. Zeven van hen door rookvergiftiging, één persoon omdat ze uit het raam sprong. Dat laatste kun je volgens de brandweer maar beter niet doen doen.

"De vrouw in kwestie zag waarschijnlijk geen andere uitweg", zegt Ruud Natrop van de Veiligheidsregio Rotterdam. "Het is in ieder geval heel fijn dat ze nog zo helder van geest was en een uitweg zag."

Maar als het raam geen uitweg is, wat moet je dan doen als je huis in brand staat? "Gillen en herrie maken", luidt het advies. "In de stad is de brandweer met acht minuten ter plaatse.Als je geluid maakt kunnen ze je ook gelijk vinden. Blijf verder laag bij de grond en houd iets voor je mond. Een handdoek bijvoorbeeld."

Rookmelder

Natrop benadrukt dat het beter is zo'n situatie te voorkomen. "We roepen al heel lang: koop een rookmelder. Daarmee ben je namelijk op tijd gewaarschuwd en heb je meestal genoeg tijd om te vluchten."

Hij raadt ook aan om van te voren al de vluchtweg te verkennen, zodat je weet waar je heen moet als er brand is. "Kijk bijvoorbeeld ook naar waar je je sleutels bewaart, zodat je niet met een laatje zit te hannessen als de kamer al vol rook staat."