Festivaldirecteur blikt vooruit op International Film Festival Rotterdam: 'laat je emoties spreken'

Over precies twee weken barst het International Film Festival Rotterdam (IFFR) weer los in de stad. "Ik hoop dat het heel vertrouwd voelt en dat je weet: Rotterdam is weer overgenomen door het IFFR", zegt festivaldirecteur Bero Beyer over de 48e editie.

Het thema van het festival, dat wordt gehouden van 23 januari tot en met 3 februari, is dit jaar 'Feel IFFR'. "Laat je emoties spreken en omarm ze", zegt Beyer. "Een emotionele ervaring geeft betekenis aan je leven. Het zijn elk jaar hele heftige films, maar dit jaar hebben we een paar themaprogramma's gekozen die dat illustreren."

Zo is er tussen de bijna vijfhonderd films die vertoond worden, onder meer een film te zien over iemand die radicaliseert in Kopenhagen. De film 'Sons of Denmark' is het debuut van de Deense filmmaker Ulaa Salim.

"Het mooie is dat filmmakers echt de urgentie voelen om iets te zeggen. Het zijn allemaal filmmakers die net een stap verder durven te gaan", legt Beyer uit.

Rotterdam-dag

Maar er is meer dan film. In LantarenVenster wordt de eerste vrijdag van het festival een 'RTM-dag' georganiseerd. "We focussen ons dan op Rotterdamse makers. Er zijn korte films, lange films, gesprekken en muziek. Het is energie uit Rotterdam, zoals die alleen hier is."

Ook zijn woensdag de kanshebbers in de Tiger Competition bekend gemaakt. In deze competitie zijn acht jonge getalenteerde filmmakers geselecteerd. Zij maken kans op een Tiger Award, een geldbedrag van 40 duizend euro of een speciale juryprijs van 10 duizend euro.

Naast de Tiger Competition is er ook de Big Screen Competition. De winnende filmmaker in deze competitie wint niet alleen 30 duizend euro, maar zijn of haar film wordt ook gegarandeerd getoond in de bioscoop en op tv. "De jury bestaat uit vijf fervente IFFR-gangers", legt Beyer uit. "Zij bepalen dus welke film in ieder geval in de bioscoop te zien zal zijn."