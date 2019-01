Auto van overleden zanger Jack Cross boven water

De auto van de overleden zanger Jack Cross is vorige week uit het water gehaald. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De blauwe Renault Captur werd gevonden op de kop van de Wilhelminapier. Dat is vlakbij de locatie waar het stoffelijk overschot van de zanger in december werd aangetroffen: de Rijnhaven.

De 61-jarige Koos Kruis (artiestennaam: Jack Cross) was een bekende in de Rotterdamse muziekwereld. Hij trad jarenlang op in horecagelegenheden. Zijn uitvaart was afgelopen vrijdag.

Pasjes en geld

Het is nog altijd niet duidelijk wat de zanger in de laatste uren van zijn leven precies is overkomen. Hij werd in het water gevonden met alleen wat pasjes en geld op zak. Een telefoon en autosleutels ontbraken. Ook zijn auto was dus enige tijd spoorloos.

De politie heeft de zaak in onderzoek.