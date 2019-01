Een scooterrijder in Gorinchem is woensdagmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Op de kruising van de Newtonweg met de Franklinweg kwam de scooterrijder onder de truck terecht.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een traumahelikopter is opgeroepen om hulp te verlenen. De Newtonweg is afgesloten voor verkeer.

Wat er is precies is gebeurd op het kruispunt is nog niet duidelijk.