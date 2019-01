Port de Louvain en Place de Sud: Rotterdamse metrokaart vertaald naar het Frans

Instappen bij Plaque Salmon (Zalmplaat), overstappen op Eau-Midi (Tussenwater) en uitstappen bij Pont-Chapelle (Capelsebrug). Olav ten Broek heeft de Rotterdamse metrokaart vertaald naar het Frans. Très bien!

Helemaal zijn idee was het niet. Ten Broek kreeg een kaart onder ogen van iemand die de Amsterdamse metrostations had vertaald naar het Frans. "Als Amsterdam dat heeft, moet Rotterdam het ook krijgen. Dus ben ik achter de computer gedoken", legt hij uit.



De reacties op de Franse vertaling zijn volgens Ten Broek allemaal positief. "Village Heureux is bijvoorbeeld Blijdorp. 'We gaan een dagje naar Village Heureux' klinkt hartstikke prettig. Ik kan het ook nog in het Duits vertalen, maar ik denk dat dat wat minder prettig wordt."

Franstalige Rotterdammers hadden nog wel wat tips voor Ten Broek qua vertaling. "Dat heb ik dan netjes aangepast."

Google Translate

Zelf spreekt Ten Broek nauwelijks Frans. "Mijn Frans is nul. Ik kan een biertje bestellen, een tweepersoonskamer en een biefstuk. Ik heb via Google Translate de woorden bij elkaar gezocht. Wat goed klonk, heb ik erin gezet."

De klus was gauw geklaard: in een uurtje was de metrokaart vertaald naar het Frans. "Dat ging heel snel. Het was een geintje, meer is het niet. Ik denk dat ik de RET er niet mee benadeel. Maar ik denk ook niet dat de reizigers er veel aan hebben. De namen komen niet overeen met de namen op de stations."