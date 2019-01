Deel dit artikel:













Syrische terreurverdachte wordt uitgeleverd aan Nederland Foto: archief

De 26-jarige Syrische terreurverdachte, die eind december is opgepakt in het Duitse Mainz, wordt uitgeleverd aan Nederland. Daartoe heeft de hoofdofficier van justitie in Koblenz opdracht gegeven. De verdachte woont in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Syriër ervan dat hij deel uitmaakt van een groep die een terroristisch misdrijf wilde plegen. Op dezelfde dag werden nog vier andere terreurverdachten opgepakt in Rotterdam. Twee mannen van 24 en 30 jaar zitten nog vast. De andere twee verdachten waren na enkele dagen weer op vrije voeten.

