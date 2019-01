'Dutch Fresh Port' nieuwe naam bedrijventerreinen Ridderkerk en Barendrecht

Drie bedrijventerreinen in Ridderkerk en Barendrecht gaan verder onder de naam 'Dutch Fresh Port'. Het gaat om de bedrijventerreinen Nieuw Reijerwaard en Verenambacht in Ridderkerk en het bedrijventerrein Oost in Barendrecht.

De nieuwe naam is gekozen omdat op het terrein veel bedrijven uit de agro-, vers- en foodsector op het terrein zitten. Een van die bedrijven is Van Gelder groente & fruit. De directeur van dat bedrijf was dinsdag een van de personen die de nieuwe naam mocht onthullen.

"In dit gebied is 71 procent van de top 50 bedrijven in Nederland gevestigd", zegt Tanja de Jonge van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) over het bedrijventerrein. "Samen behalen zij 25 procent van de omzet in deze sector."