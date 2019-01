Presentator Rijnmond Nu ervaart hoe het voelt op een containerschip in zware storm

Welke bewegingen maakte het containerschip MsC Zoe, dat vorige week bijna driehonderd containers verloor tijdens een storm? Hoe voelt het om op dat schip te zitten? Presentator Dave van der Wal neemt woensdagmiddag live op Radio Rijnmond de proef op de som.

Bij het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam kan een situatie zoals bij het containerschip bij de Waddeneilanden, worden nagebootst in een simulator.

Dave neemt tussen 18:00 uur en 19:00 plaats in de simulator en praat met docenten en leerlingen van het STC over hoe zulke situaties als leermiddel kunnen dienen. Dit is live te volgen op Radio Rijnmond (93.4 FM).