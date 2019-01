Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beelden gelekt van training terrorismeverdachten in vakantiehuisje Kalasjnikovs (archieffoto)

De training van de groep terrorismeverdachten in een Limburgs vakantiehuisje, is op video vastgelegd. Op het materiaal is te zien hoe de mannen oefenen met kalasjnikovs en bomvesten.

Aan de keukentafel houdt één van hen een kalasjnikov tegen zijn wang. Ook kust hij het wapen. Als hij een bomvest draagt en zijn handen spreidt roept hij: "Mijn hele leven heb ik hiervan gedroomd, Allahu Akbar." Dat blijkt uit de beelden in het bezit van RTL Nieuws , dat foto's uit de video heeft gepubliceerd. De beelden zijn gemaakt op 27 september vorig jaar in een vakantiehuisje op park De Weerterbergen. Er vindt een ontmoeting plaats tussen vier verdachten en twee undercoveragenten, die zich voordoen als wapenhandelaar. In het huisje dat vol hangt met microfoons en camera's geven de agenten een training om bewijsmateriaal te verzamelen. De wapens die ze hebben meegebracht zijn onklaar gemaakt. De ontmoeting duurt twee uur. Net buiten het vakantiepark arresteert een speciale anti-terreureenheid die dag de vier verdachten. Op andere plaatsen worden drie mannen opgepakt. Twee van de zeven vermeende terroristen woonden sinds kort in Rotterdam-Hillegersberg, een had zich in Vlaardingen gevestigd. De groep had zich geformeerd in Arnhem. De mannen zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen op een groot evenement. Donderdag staan ze voor de rechter in Rotterdam. Het gaat dan om een regiezitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt. Lees ook: Terreurverdachten trainden op vakantiepark