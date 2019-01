Justitie eist elf jaar cel tegen Vlaardinger die vrouw doodsloeg

Als het aan justitie ligt, gaat Vlaardinger Jan V. elf jaar de cel in voor het doodslaan van zijn vrouw Lia Schaap. Het OM gaat niet uit van moord, maar denkt dat hij in een opwelling heeft gehandeld.

Lia Schaap werd op 4 december 2017 zwaargewond gevonden in een huis aan de Churchillsingel in Vlaardingen-Holy. Zij was hard op haar hoofd geslagen. De vrouw overleed korte tijd later.

V. ontkent dat hij de dader is en zegt dat hij een alibi heeft. Hij zou op die decemberavond sterke drank zijn gaan kopen en vond zijn vrouw na thuiskomst bloedend op de bank.

Justitie gelooft niets van dat verhaal. "Er was genoeg sterke drank in huis en de avondwinkel in Vlaardingen was dicht."

Klem

Forse schulden zouden het motief zijn geweest om zijn vrouw te doden. Het koppel stond 30 duizend euro in het krijt en zou de dag na de dood van de vrouw uit hun huis worden gezet.

Officier van justitie Annette Boender: "Jan V.heeft dit allemaal verborgen gehouden voor zijn vrouw. Hij had als enige contact gehad met de deurwaarder. Zij wist van niets. Hij had aangegeven dat zij dat niet zou trekken. Dit is het verhaal van een man die klem zat."