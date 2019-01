Van Persie: 'Lig er niet wakker van en ik denk Gio ook niet'

Feyenoord verblijft momenteel in Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Halverwege competitie vallen de resultaten tegen. Feyenoord staat ver achter PSV en Ajax en het Algemeen Dagblad berichtte woensdag dat een breuk tussen trainer Giovanni van Bronckhorst en Feyenoord onvermijdelijk is. Robin van Persie ligt niet echt wakker van de verhalen in de media.

“En ik denk Gio ook niet. Hij heeft bij Glasgow gespeeld, Barcelona, Arsenal, in Oranje, hij ligt hier niet wakker van”, denkt de routinier, die aan het eind van het seizoen stopt met voetballen. “Iedereen mag zijn mening geven. Dat maakt het spel ook mooi. Het geeft een bepaalde druk. Het hoort bij het circus. Ik zelf lig ook niet wakker van zo’n stukje (in het Algemeen Dagblad, red.).”



Wel ziet Van Persie dat Feyenoord ver achterloopt op de concurrenten uit Eindhoven en Amsterdam. “Het is hoe het is. We kunnen uren praten over hoe anders het had moeten zijn, of hoe we hoopten dat het zou zijn. Vier punten los op de eerste plek, maar zo is het niet. Dit is hoe het is en in deze situatie moeten wij het maximale eruit halen. Kan het niet mooier of slechter maken.”

