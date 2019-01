Rijnmonders meten luchtkwaliteit bij eigen huis

Tweehonderd inwoners van het Rijnmondgebied gaan de luchtkwaliteit bij hun eigen woning meten. Ze helpen daarmee de milieudienst Rijnmond. Die wil namelijk aan het einde van het jaar de gegevens vergelijken met de eigen gegevens.

Met een klik zit 'ie vast, de nieuwe luchtmeter van Janneke Polderman uit Barendrecht. Wethouder Tanja de Jonge heeft een handje geholpen om hem te installeren. "Dat buisje moet aan het houdertje op het balkon, het gele dopje moet eraf en dan is hij klaar", vertelt Polderman. Maandelijks moet het buisje vervangen worden.

Na een maand is het sponsje in het buisje namelijk 'vol' en kan het opgestuurd worden naar het laboratorium. "Daar wordt het geanalyseerd", zegt De Jonge.

In Barendrecht zit het volgens haar wel goed."We zitten onder de norm, dus dat is fijn. De luchtkwaliteit is namelijk wel een belangrijk onderdeel van het wonen in deze gemeente en hoe comfortabel het is."

De gemeente wil, vertelt De Jonge, graag meer inzicht krijgen over de luchtkwaliteit in deze omgeving.

Polderman denkt ook dat het wel goed zit in Barendrecht. "Je woont hier toch in de polder, maar aan de andere kant is het hier wel omgeven door snelwegen. Ik ben wel benieuwd wat dat doet met de luchtkwaliteit. Daarom heb ik me aangemeld."