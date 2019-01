Detentiecentrum doet aangifte tegen rellende vreemdelingen

De directie van het Detentiecentrum Rotterdam doet aangifte tegen de groep vreemdelingen die afgelopen weekend het personeel belaagde en spullen vernielde. Daarbij zijn ook medewerkers gewond geraakt. Onacceptabel, vindt directeur Roger Pellemans.

Pellemans is wel wat gewend. In het centrum bij Rotterdam The Hague Airport zitten vreemdelingen die in ons land niet welkom zijn en weg moeten. Die zijn het daar vaak niet mee eens en gedragen zich daarom wel eens agressief.

Maar afgelopen weekend liep het de spuigaten uit. Er was volgens Pellemans een Noord-Afrikaanse groep die het personeel gericht en met elkaar belaagde. "Daar was het personeel niet tegen opgewassen", zegt de directeur.

Drugs

Het is volgens Pellemans moeilijk te zeggen wat precies het begin is geweest van de problemen. In ieder geval is er drugs het detentiecentrum binnengebracht. Toen het personeel dat zag, is er gericht naar verdovende middelen gezocht, ook met drugshonden. En dat heeft tot verder escalatie geleid.

Pellemans legt uit dat de vreemdelingen in het centrum niet in cellen worden vastgehouden. Ze trekken met elkaar op. Dus als er ruzie ontstaat, krijgt iemand al snel bijval en heb je een opstootje te pakken, zegt de directeur.

Afgelopen weekend richtte de woede zich op acht medewerkers. Enkele van hen raakten gewond. "Ontzettend spijtig dat hen dit is overkomen, maar met de meeste personeelsleden gaat het goed. U snapt dat wat er is gebeurd, voor hen heel ingrijpend is."

Isoleercel

"Wat er ook gebeurt, van mijn personeel blijf je af." En dus zijn de relschoppers gescheiden van de rest en met gepast geweld naar isolatiecellen gebracht van naburige inrichtingen. De dertig isolatiecellen van het detentiecentrum zaten op dat moment vol.

Tegelijk zijn de dag- en avondprogramma's in het detentiecentrum voorlopig stopgezet. De vreemdelingen zijn niet meer dan een uur per dag gelucht. Het is de bedoeling dat de dagprogrammering vrijdag weer als vanouds is.