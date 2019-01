RTV Rijnmond groeit Online in 2018 met 25,5%

RTV Rijnmond heeft in 2018 een groei in de Online-kanalen gerealiseerd van 25,5 procent. Vergeleken met 2017 nam het aantal bekeken pagina’s op de website en in de mobiele RTV Rijnmond App toe met meer dan 16 miljoen pageviews.

In 2017 werden de pagina’s op Rijnmond.nl en in de mobiele RTV Rijnmond App meer dan 63 miljoen keer bekeken. In 2018 nam dit aantal toe tot bijna 79,5 miljoen pageviews.

De stijging komt voort uit de nieuwe koers die de regionale omroep heeft ingezet, door meer de focus te leggen op de Online kanalen.

Tevreden

Ib Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond, geeft aan tevreden te zijn over de groei: ‘Dagelijks hebben we online verhalen die niemand anders heeft. Onze (regio)verslaggevers en bureauredacteuren wonen en werken in de regio waar ze verslag doen. Als geen ander kennen we de mensen over wie we berichten. Het is fantastisch dat steeds meer mensen die verhalen juist bij RTV Rijnmond weten te vinden!’, aldus Haarsma.

Over

RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor het gebied Zuid-Holland Zuid. De organisatie komt voort uit Radio Rijnmond dat opgericht is in 1983. In 2000 startte TV Rijnmond.RTV Rijnmond is te volgen via Radio, TV, Rijnmond.nl, de mobiele RTV Rijnmond App en alleSocial Media kanalen. De regionale omroep wil een zo breed mogelijk publiek bereiken, binnen het verjongende, multiculturele en internationaal georiënteerde verzorgingsgebied.