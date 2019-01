Deel dit artikel:













Emigrant met spijt betrapt op rijden met valse nummerborden Foto ANP

Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats moet een boete van 700 euro betalen, omdat hij rondreed met vervalste kentekenplaten. Hij had opgegeven dat hij in oktober het land zou verlaten. Maar de man had spijt gekregen.

"Soms heb je wel eens zo'n onderbuikgevoel", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. Agenten zagen de man dinsdagavond rijden op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht en besloten zijn kenteken te controleren. Het bleek dat de man drie maanden geleden had aangegeven dat hij zou vertrekken uit Nederland. Hij had zijn gele nummerplaten ingeleverd en had zogeheten exportkentekenplaten gekregen. Met de witte nummerborden had hij binnen twee weken het land moeten verlaten. Spijt Maar de man verklaarde spijt te hebben gekregen. Hij had zijn gele kentekenplaten laten namaken. Agenten controleerden de wagen en ontdekten dat de witte exportplaten nog in de auto lagen. Maar de man verklaarde spijt te hebben gekregen. Hij had zijn gele kentekenplaten laten namaken. Agenten controleerden de wagen en ontdekten dat de witte exportplaten nog in de auto lagen. Het rijden met valse nummerborden kwam de bestuurder op een boete van 700 euro te staan. Dat had de man niet bij zich. Zijn auto blijft daarom zo lang bij de politie, tot hij de boete heeft betaald.