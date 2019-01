Deel dit artikel:













Schiedamse bakkerij per direct gesloten Vieze deegboller in de Schiedamse bakkerij (Foto NVWA)

Een Schiedamse bakkerij is woensdag per direct gesloten. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekten dat het er zo smerig was dat de voedselveiligheid in gevaar was. Om wel bedrijf het gaat, is niet bekend gemaakt.

Onder meer de bakmachines waren vuil, ook was het te warm in de bakkerij. En dat was niet voor het eerst. In 2016 heeft dezelfde bakkerij al een waarschuwing gekregen van de NVWA. En dus moet het bedrijf nu dicht. De eigenaar moet alles leeg maken en reinigen. Alleen als de NVWA het schoon genoeg vindt mag de bakkerij weer open. Als het bedrijf eerder begint met bakken, dan volgt een dwangsom.