RET opent nieuwe werkplaats voor langere, nieuwere voertuigen

De verbouwing van de sterk verouderde remise aan de Kleiweg in Rotterdam is afgerond. In de nieuwe werkplaats kunnen langere en nieuwere metrotoestellen worden onderhouden.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET en Judith Bokhove, wethouder van de Gemeente Rotterdam openden woensdag de nieuwe remise van de RET.

Steeds meer mensen maken gebruik van de metro's in Rotterdam. Mede daardoor zet de RET langere en nieuwere voertuigen in. Het onderhoud daaraan kon de RET niet aan de Kleiweg uitvoeren. In de nieuwe werkplaats gaat dat wel.

Voordelen

Het is handig om ook de nieuwe en langere voertuigen in de stad te kunnen onderhouden of repareren. Daardoor kosten de werkzaamheden minder tijd en zijn de rijtuigen sneller weer inzetbaar."Hiermee houden we Rotterdam bereikbaar", zegt wethouder Bokhove.

“Het alternatief zou zijn dat je dit werk moet uitbesteden aan grote partijen in het buitenland, dan zijn we onze voertuigen voor langere tijd kwijt, daar hebben we ze hier veel te hard voor nodig.” voegt directeur Unck toe.

De verbouwing komt precies op het juiste moment. Ongeveer tien jaar geleden gingen de eerste langere metro’s de dienstregeling in en die zijn nu hard aan een metamorfose toe. Dat kan nu mooi gebeuren op de nieuwe werkplaats.

Met de opening van de nieuwe werkplaats is nog niet het hele terrein aan de Kleiweg af. Buiten wordt nog het één en ander verbouwd, zodat aan het eind van dit jaar de eerste 55 elektrische bussen vanaf daar kunnen vertrekken. Daarvoor moeten bijvoorbeeld nog elektrische laadpalen worden geïnstalleerd.

Van nostalgie naar hypermodern

Al ruim 100 jaar heeft de oude werkplaats op de Kleiweg dienst gedaan voor het Nederlandse openbaar vervoer. De RET nam het pand in 1960 over van spoorfabrikant Allan. In die tijd was ook het hoofdkantoor van de RET op de Kleiweg gevestigd.