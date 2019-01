Grote drukte verwacht bij afscheid van doodgeschoten rapper Feis

Fans van de doodgeschoten Rotterdamse rapper Feis kunnen donderdag afscheid nemen van de artiest. Tussen 18.00 en 21.00 uur zijn ze welkom bij uitvaartcentrum Goetzee aan de Boezemsingel in Rotterdam. Er worden veel mensen verwacht bij het afscheid.

Feis werd in de vroege ochtend van 1 januari dodelijk getroffen bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. Zijn broer Bilal raakte levensgevaarlijk gewond. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Op het Heemraadsplein in Rotterdam was afgelopen vrijdag een herdenkingsbijeenkomst voor de rapper. Daar kwamen honderden mensen naar toe. Ze hadden witte bloemen bij zich en witte ballonnen, die ze tegelijk de lucht in lieten.