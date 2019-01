Bleiswijks bedrijf wint Tuinbouw Ondernemersprijs

Durf, doorzettingsvermogen en duurzaamheid. Dankzij drie eigenschappen heeft Anthura uit Bleiswijk de Tuinbouw Ondernemersprijs binnengesleept. Het veredelings- en vermeerderingsbedrijf kreeg de prijs uitgereikt in de Keukenhof.

Anthura is een veredelings- en vermeerderingsbedrijf. Medewerkers selecteren planten uit een groep die voor een boer of tuinder de gewenste eigenschappen heeft. Het idee is dat als steeds met de beste exemplaren wordt doorgekweekt en gekruist, uiteindelijk een steeds betere, 'veredelde' plant wordt gekweekt.

Juryrapport

De jury loofde de aandacht voor duurzaamheid bij het bedrijf. Ook krijgen werknemers bij Anthura volop kans om zich te ontwikkelen, schrijft de jury.