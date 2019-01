Onderzoek naar vallende gevelplaten in Zwijndrecht

Vier gevelplaten van een huis aan de Jupiterstraat in Zwijndrecht zijn tijdens de stormachtige dinsdag op straat gevallen. Niemand raakte gewond, maar de bewoners zijn geschrokken en ook boos, omdat het de afgelopen jaren vaker gebeurd is.

De verhuurder, Woonkracht10, heeft woensdagmiddag een onderzoek ingesteld in de Sterren- en Planetenbuurt in Zwijndrecht-Noord. Volgens buurtbewoners is er bij zeker 76 woningen een probleem met platen die bij een renovatie aan de zijkant van de dakgoten zijn gemonteerd.

Dinsdag vielen er vier platen naar beneden. "Het is al de tweede keer dat dit bij mij gebeurd", zegt bewoner Saih Bachau. "Ik weet zelf van 14 of 15 van dit soort ongelukken", zegt buurman Jordy Nijenhuis. "Van de zomer hing er bij mij ook ineens eentje los."

"Een monteur heeft die toen vastgezet met twee schroeven. Da's beter, want die dingen zitten vast met kit en een soort dubbelzijdig plakband. Ik heb toen ook gevraagd om al die platen vast te schroeven. Dat kon niet, maar hij zou het aankaarten bij Woonkracht10."

De bewoners balen van de situatie: "Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als zo'n plaat op een spelend kind of een voorbijganger valt." Woonkracht10 erkent dat er een probleem is en heeft een aannemer ingeschakeld.

"Uw veiligheid staat voorop. Dit mag niet meer gebeuren", staat in een brief die woensdag met spoed bezorgd is bij een aantal buurtbewoners. "Als duidelijk is wat er aan de hand is nemen wij maatregelen." Woonkracht10 hoopt dat de problemen binnen twee weken zijn opgelost.