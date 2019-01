Vlaardingse bierbrouwer loopt nat 'blauwtje'

De Vlaardingse bierbrouwer Wibo Broek wilde wel eens weten hoeveel water er nou naar binnen stroomt bij hoog water. Gisteren sloot hij zichzelf op in het oude Vulcaan-pand aan de Oosthavenkade om het met eigen ogen te zien. Binnen viel het mee. Maar hoe te vertrekken als het buiten bijna een halve meter hoog staat?

Vloedbord

Vlaardingers zijn het gewend. Een paar maal per jaar lopen de kades onder water. Iedereen treft dan zijn eigen maatregelen. "We hebben hier ook een houten vloedbord met de naam van ons bier erop aan de gevel hangen. Bij hoog water schroeven we dat voor de deur. Maar nu wilde ik wel eens kijken waar het water allemaal nog meer naar binnen stroomt", zegt brouwer Broek. "Het viel mee. Maar dan wil je naar huis en dat lukte niet meer, althans niet droog", lacht hij.

Vuilniszak

In de brouwerij waar het Vlaardingse Vulcaan Bier wordt gemaakt staan normaliter kaplaarzen voor hoog water situaties. "Die had iemand mee genomen. Toen heb ik maar twee grote blauwe vuilniszakken om mijn benen gebonden om zo droog naar buiten te komen. Maar eentje lekte", lacht de bebrilde bierbrouwer.

Ontsnappen in een blauwe vuilniszak, dat komt bekend voor. Onlangs wist een gedetineerde zo uit De Schie te ontkomen. "Nee, er heeft niemand de politie gebeld, omdat ik deels aan dat signalement voldeed. Ik kwam redelijk droog op hoger terrein en kon op weg naar de warme prak thuis", zegt Broek.

Hoogtij

In het pand liggen ook flessen champagnebier met de toepasselijke naam 'Hoogtij'. "Ook die zijn gewoon droog gebleven. Er ligt sowieso nu zo'n 10.000 liter Vulcaanbier hier. Dus ik had het best een tijdje uitgehouden, hoor", besluit de brouwer zonder blauwe zakken aan zijn benen.

Woensdag was de vloer weer droog en konden de vrijwilligers weer aan de slag met het verpakken van flessen bier.