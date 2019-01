Jeremiah St. Juste: 'Ik focus me op mijn toekomst bij Feyenoord'

Napoli en FC Zenit zijn volgens de nieuwste geruchtenstromen twee Europese topclubs die hengelen naar Feyenoorder Jeremiah St. Juste. De verdediger zegt er zelf helemaal niet mee bezig te zijn. ''Ik focus me op mijn toekomst bij Feyenoord.''

''Het zijn speculaties en daar denk ik niet over na,'' zegt de 22-jarige verdediger. Toch kan hij niet met zekerheid zeggen dat hij bij Feyenoord blijft. ''Ik sluit niks uit.''

St. Juste werd onder de Spaanse zon geïnterviewd door de meegereisde Feyenoord-watcher Sinclair Bischop. Zo ging het ook over zijn eerste seizoenshelft ''Ik heb moeizame periodes gehad door mijn schouder, last gehad van mijn heup en kreeg natuurlijk rood tegen Ajax. Ik heb in de vakantie hard getraind, ben nu fit en dus klaar voor de tweede seizoenshelft.''

Over het wisselvallige spel van Feyenoord in de eerste seizoenshelft wil St. Juste bijzonder weinig kwijt. ''Dit evalueren we alleen intern. Ik denk dat we het in ons hebben om veel beter te spelen.

In de video hierboven is het volledige interview van Sinclair Bischop met Jeremiah St. Juste te bekijken.