'CSI Vlaardingen' in relationele moordzaak

De trui van Jan V. uit Vlaardingen zou wel eens de doorslag kunnen geven in een moordzaak. De verdachte ontkent dat hij zijn vrouw Lia Schaap heeft doodgeslagen. Maar de sporen vertellen een ander verhaal, dat alles wegheeft van een aflevering van CSI.

Op 4 december 2017 komt de politie na een 112-melding aan in een woning aan de Churchillsingel in Vlaardingen Holy. Jan V.(64) zit geknield naast zijn vrouw, die bebloed op de bank ligt. Zij overlijdt kort daarna in het ziekenhuis, aan de gevolgen van een harde klap op het hoofd.

V. vertelt zijn verhaal: hij is die avond even weggeweest om jenever te kopen. De winkel blijkt dicht en als hij terugkomt in het seniorencomplex Holylede treft hij de deur open en zijn gewonde vrouw in de huiskamer. "Ik heb haar nog proberen te reanimeren."

Inbreker

Was het een inbreker geweest? Er zijn geen braaksporen en op de tafel liggen nog waardevolle spullen als telefoons en iPads.

De recherche ziet bij het slachtoffer ook geen tekenen van een worsteling, of afweerletsel. Het lijkt erop dat het slachtoffer is verrast op de bank.

Dat vermoeden wordt nog sterker, als wordt gekeken naar de bloedspatten. Die zitten op de muur achter de bank, op het plafond, op de lamp. Er is zeer hard geslagen, maar ogenschijnlijk wel op één plek: bij de bank. Als het een overvaller was geweest, was Lia dan op de bank blijven zitten?

Bloedspatten

Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kijkt nog gedetailleerder naar de bloedspatten. Daarin kan de sleutel tot het misdrijf verborgen zitten.

Op de trui van Jan V. worden bloedspatten gevonden. Logisch, hij heeft zijn vrouw immers proberen te reanimeren. Maar, zegt de deskundige, dan verwacht je vooral veel bloed, door het contact met het slachtoffer.

Bij reanimeren zal de vrouw ook bloed hebben uitgeademd, 'als een wolk van kleine spettertjes'. Met name rechtsboven, gezien de houding van Jan V. ten opzichte van Lia Schaap. Maar dat alles wordt niet op de trui vastgesteld.

Botsplinter

In tegendeel. Er zit wel bloed, maar losse, grotere spatten. Bovendien, als met de microscoop verder wordt ingezoomd op de bloedspatten, wordt weefsel ontdekt. Minuscuul klein, maar toch: spierweefsel, hersenweefsel en een botsplintertje. Dat zijn sporen die niet passen bij een reanimatie, wel bij een harde klap.

Justitie concludeert daarom dat de trui het moordmysterie oplost: Jan V. is de dader. Zijn advocaat Jeroen Broers is reëel maar relativeert tegelijkertijd. "Het onderzoek is niet in ons voordeel uitgepakt, maar het blijft kansberekening. Er kan niet worden uitgesloten dat mijn cliënt het niet heeft gedaan."

De vervolgvraag is dan: had hij een motief? Volgens Broers niet. Het stel hield van elkaar, dat bevestigt eigenlijk iedereen die hen heeft gekend. "Ze hadden financiële problemen en zij was kostwinner. Dan is het toch niet logisch haar te doden?"

Deurwaarder

Maar in die financiële problemen ligt volgens justitie wel het motief. Op 5 december 2017, de ochtend na het drama, zou de woning aan de Churchillsingel worden ontruimd. Er was een fikse huurachterstand en de deurwaarder had al drie keer gewaarschuwd.

De deadline was nu definitief. Maar wat de recherche direct opviel bij binnenkomst: niets wees op een huishouden vlak voor een verhuizing. Alle boeken stonden nog in de kast, er waren geen verhuisdozen, geen koffers. Lia Schaap had die avond nog online schoenen gekocht. Is dat niet vreemd, als het afleveradres zo ongewis was?

Justitie denkt daarom dat Lia van niets wist. Jan V. heeft de ontruiming stilgehouden en voelde gedurende de avond van de vierde december de druk toenemen. Was het schaamte? Was hij bang dat Lia zou vertrekken? Ook voor justitie blijft het een raadsel.

Gebroken

Zelf houdt Jan V. vol dat Lia het wel wist. Woensdag, in de Rotterdamse rechtszaal, zegt hij het zelfverzekerd maar soms met gebroken stem: "We hoopten de zaak te kunnen rekken en hebben het bewust aan niemand verteld."

Hij is onschuldig, zegt hij, "maar ik word nu al dertien maanden als een crimineel behandeld in het Huis van Bewaring." Als het aan justitie ligt, dan wordt zijn verblijf nog wat gerekt: een eis van elf jaar cel .

Op 23 januari doet de rechter uitspraak en zal duidelijk worden hoe belangrijk de trui met de bloedspatten zijn geweest in deze zaak.