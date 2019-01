20 jaar later: Beschieting van danscafé Bacchus

Dagenlang had heel Nederland het plots over Gorinchem. Het rustige vestingstadje werd op 10 januari 1999, deze week 20 jaar geleden, plots opgeschrikt door een beschieting van discotheek Bacchus. Bij die beschieting kwamen twee onschuldige jonge meiden om het leven: Marianne Roza (18) en Froukje Schuitmaker (18).

Een van de twee slachtoffers overleed ter plaatse. De andere stierf een paar dagen later in het ziekenhuis. De twee stonden bij de garderobe van het danscafé, rond half twee ’s nachts. Ze waren net op de verkeerde plek op het verkeerde moment.

Voor de beschieting konden binnen een paar uur al drie mannen worden opgepakt. Ooggetuigen zeggen dat ze een paar uur eerder door de beveiligers uit Bacchus waren gezet na een ruzie.

"Ze liepen daarna naar de deur toe", vertelt een jongen aan een verslaggever van Radio Rijnmond. "Daar werden ze geweigerd. Of ze zijn weggelopen om een pistool te halen, dat weet ik niet, maar ze komen terug en beginnen te schieten."

In Bacchus sloeg de feeststemming meteen om. "Je hoort die schoten en plots liggen er een paar mensen op de grond", zegt een andere ooggetuige terugkijkend.

"Ik dacht eerst nog dat er sprake was van een grapje", vertelt een meisje dat ook in Bacchus was. "Ik was boven en de muziek hield op. Toen kwam iemand naar me toe die zei dat er was geschoten. Toen ben ik gelijk naar beneden gegaan."

Bloemenzee

Een paar uur later werden de eerste bloemen gelegd in de smalle Kerksteeg, waar Bacchus is gevestigd. In de loop van de middag groeiden de boeketten uit tot een bloemenzee. Mensen legden ook briefjes neer met teksten als 'dit mag niet getolereerd worden.' Het besef was voelbaar: 'ik had daar ook kunnen staan.'

Een paar dagen later waren weer alle ogen op Gorinchem gericht. Er werd een stille tocht gehouden voor de slachtoffers, wat toen opmerkelijk was. Er deden 20 duizend mensen mee. De stoet was zo lang dat op het moment dat de laatste mensen aan de toch begonnen, de kop van de stoet alweer terugkeerde.

Wie is de schutter?

De verdachten die de politie had gearresteerd zijn familie van elkaar. Het gaat om de broers Fuat en Zaim uit Gorinchem en hun zwager uit Leiderdorp.

De drie bleken eerder te zijn veroordeeld voor geweldpleging. Twee van hen zaten zelfs nog in hun proeftijd.

De jongste broer bekende eerst nog dat hij had geschoten, mogelijk om zijn broer te beschermen. Later kwam hij daar op terug. Zijn broer en de zwager zijn blijven zwijgen.

Daardoor wordt nooit duidelijk wie van de twee broers uiteindelijk heeft geschoten. Mede om die reden eiste justitie 20 jaar cel tegen beiden. Ze kregen 16 jaar, ook na hoger beroep.

De beschieting zorgde ervoor dat danscafé Bacchus werd gemeden door het uitgaanspubliek. De zaak kreeg daarop een nieuwe naam, maar dat hielp niet. Binnen een jaar werd de zaak verkocht.